Tabellino Arsenal-Milan 2-1, Amichevole invernale 2022

Il tabellino di Arsenal-Milan, match valevole per la seconda amichevole invernale dei rossoneri impegnati nella Dubai Super Cup 2022, in cui gli uomini guidati da Stefano Pioli sono stati sconfitti dai Gunners mediante il punteggio di 2-1: a decidere sono le reti messe a segno da Martin Odegaard e Reiss Nelson; inutile il colpo di testa vincente di Fikayo Tomori nel finale. Il club meneghino è andato sotto di due gol nel primo tempo con il calcio di punizione realizzato dall’ex Real Madrid e la marcatura di Nelson, bravo a finalizzare l’azione dopo un errore di Tatarusanu. Nella ripresa il Milan ha accorciato le distanze con un colpo di testa di Tomori su assist di Tonali, ma non è bastato per riaprire la contesa.

GLI HIGHLIGHTS

LA CRONACA DEL MATCH

ARSENAL (4-3-3): Hein, White (dal 46’ Cedric), Holdng, Gabriel Magalhanes, Tierney (dal 82’ Sousa), Partey (dal 46’ Elneny), Lokonga (dal 90’ Smith), Odegaard (dal 90’ Nwaneri), Vieira (dal 75’ Marquinhos), Nelson (dal 83’ Cozier-Duberry), Nketiah. A disp.: Graczyk, Butler-Oyedji, Cirjan, Foran, Sagoe Jr., Lewis-Skelly, Walters. All.: Arteta.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (dal 46’ Thiaw), Gabbia, Tomori, Pobega (dal 74’ Bozzolan); Tonali, Vranckx (dal 74’ Bennacer); Saelemaekers (dal 46’ Diaz), Adli (dal 74’ Krunic), Rebic (dal 74’ El Hilali); Orig (dal 56’ Lazetic)i. A disp.: Mirante, Jungdal, Bakoune, Simic. All. Pioli.

Marcatori: 21’ Odegaard, 42’ Nelson, 78’ Tomori.

Note: Ammoniti: 72’ Nketiah. Recupero tempo: 4’1T, 7’2T.

Arbitro: Sultan Mohamed Saleh.