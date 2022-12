Tabellino Almeria-Lazio 2-0, Amichevole invernale 2022

Il tabellino di Almeria-Lazio 2-0, match amichevole disputato al Power Horse Stadium a pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie A 2022/2023. Nell’ultimo test, i biancocelesti vengono sconfitti in Spagna dal club che milita in Liga. Decidono le reti di El Bilal e Ramazani, che fissano il punteggio sul 2-0. Sconfitta indolore per i ragazzi di Sarri, che si gode il ritorno di Milinkovic-Savic, in campo per 45 minuti. Ecco il tabellino completo della sfida:

LA CRONACA DEL MATCH

Marcatori: 35′ El Bilal, 46′ Ramazani

ALMERIA (4-3-3): Fernando; Pozo (80′ Mendes), Chumi (80′ Kaiky), Babic, Akieme (80′ Alex Centelles) ; Robertone (70′ Samu), Cesar (70′ Arnau), Melero; Ramazani (64′ Portillo), El Bilal (70′ Sousa), Lazaro (64′ Baptistao).

A disp.: Pacheco, Kaiky, Eguaras, Embarba, Marezi, Fuoli.

All.: Joan Francesc Ferrer Sicilia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (75′ Radu), Patric (80 Gila), Romagnoli, Marusic; Vecino (46′ Milinkovic), Cataldi (64′ Marcos Antonio), Luis Alberto (64′ Basic); Felipe Anderson (70′ Romero), Immobile (75′ Cancellieri), Pedro.

A disp.: Maximiano, Adamonis, Kamenovic, Bertini.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: José Maria Sanchez Martinez

Assistenti: Martinez – Mir

Quarto Uomo: Morales Moreno

Note. Ammoniti: 24′ Ramazani (A), 25′ De La Hoz (A)

Recupero: 1′ pt, 2′ st.