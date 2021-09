Stramaccioni: “La Juventus ha dei problemi, l’Inter può confermarsi. Adoro Correa”

by Davide Triolo

Andrea Stramaccioni - Foto Nicat49CC BY-SA 3.0

“L’Inter ha ingaggiato l’allenatore più simile a Conte sotto tanti punti di vista. Inzaghi è alla sua prima avventura in una nuova squadra, dopo tanti anni di gestione del gruppo Lazio. Considerati i problemi della Juventus, direi assolutamente che l’Inter possa vincere nuovamente lo Scudetto. Ritengo che l’Inter sia la più accreditata e forse ancora la più affamata per difendere il tricolore, con le unghie e con i denti. Dzeko è un giocatore molto tecnico e intelligente, vuole la palla sui piedi e detta la giocata molto meno negli spazi rispetto a Lukaku. Ha grandissima esperienza a livello internazionale e saprà fare la differenza. Il Tucu, invece, è un giocatore che adoro. È pazzesco, ha un talento incredibile e secondo me rispetto a qualche anno fa ha imparato anche a gestirsi meglio durante la partita, così da essere sempre nel vivo del gioco e più decisivo”. Queste sono le considerazioni di Andrea Stramaccioni sull’Inter di Simone Inzaghi, rilasciate per le colonne della ‘Gazzetta dello Sport’. Nel contesto di un’intervista dopo la seconda giornata della Serie A 2021/2022, l’ex allenatore della Beneamata ha esternato le proprie sensazioni sullo svolgimento della stagione in corso. Edin Dzeko e Joaquin Correa tra le grazie di Stramaccioni, il quale ha esternato simpatie calcistiche sui nuovi attaccanti nerazzurri.