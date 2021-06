Stadio della Roma, l’ultima idea porta all’acquisizione dell’Olimpico

by Redazione 17

Se Claudio Lotito solletica l’idea del Flaminio come stadio della Lazio, la Roma dei Friedkin sembrerebbe aver preso in considerazione una eventuale acquisizione dello Stadio Olimpico, dopo aver accantonato il progetto di Tor di Valle. La Gazzetta dello Sport precisa che si tratterebbe di una situazione meno dispendiosa e che avrebbe parzialmente quei requisiti che richiederebbe la nuova proprietà, vale a dire un impianto già all’interno del tessuto urbano della città. Secondo il Corriere dello Sport, le alternative non mancano e sono quattro le aree prese in esame per un nuovo stadio: Ostiense, Prenestina-Tor de Schiavi, Eur e Tiburtina.