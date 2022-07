Spezia, ufficiale: Caldara è un nuovo giocatore dei liguri, arriva dal Milan

by Davide Triolo

Mattia Caldara - Foto Antonio Fraioli

“Colpo difensivo per lo Spezia Calcio, con Mattia Caldara pronto a vestire la maglia bianca agli ordini di mister Luca Gotti per la stagione 2022/2023. Il potente difensore arriva in riva al Golfo dei Poeti in prestito con diritto di opzione dall’AC Milan e ha già fatto il proprio esordio nell’amichevole contro i dilettanti dello Stegen, nel ritiro di Santa Cristina”. Questo è quanto riportato dallo Spezia tramite il suo sito ufficiale: Mattia Caldara è un nuovo aquilotto. Il difensore ex Venezia, di proprietà del Milan, è arrivato in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto; dopo un’esperienza positiva in Veneto, il centrale italiano esploso con la maglia dell’Atalanta ha già esordito in maglia spezzina in amichevole, contro i dilettanti austriaci dello Stegen.