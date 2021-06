Spezia, fumata grigia tra club e Italiano sul rinnovo

by Mattia Zucchiatti

Vincenzo Italiano - Foto Antonio Fraioli

Bisognerà ancora aspettare un giorno per capire con più chiarezza il futuro della panchina dello Spezia. Oggi pomeriggio, al centro sportivo Ferdeghini si è tenuta una riunione tra l’amministratore delegato della società ligure, Nishant Tella, e Vincenzo Italiano per discutere del rinnovo e adeguamento del contratto. Un vertice che si è concluso con un nulla di fatto e Italiano ha chiesto 24 ore per la risposta definitiva. Lo Spezia ha messo sul piatto un adeguamento importante dello stipendio. L’allenatore, artefice della prima promozione in A e della salvezza con un turno di anticipo, è stato accostato anche a Sassuolo, Lazio e Sampdoria.