Spezia-Cagliari 2-0, Mazzarri: “Sono stati più bravi di noi, ora dobbiamo ricompattarci”

by Daniele Forsinetti

Walter Mazzarri - Foto Antonio Fraioli

Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, dopo la pesante sconfitta per 2-0 al Picco contro lo Spezia nel match della ventinovesima giornata di Serie A 2021/2022, ha parlato ai microfoni di Dazn: “E’ il caso di dire che non conta nulla il possesso palla, ma contano i fatti ed i gol. Eravamo partiti benino, poi abbiamo fatto due errori che hanno dato coraggio agli avversari e noi ci siamo impauriti. Gara completamente diversa rispetto a quella con la Lazio, prima del rigore abbiamo concesso due palle ad inizio manovra. Uomo su uomo hanno vinto i duelli, sono stati più bravi ed hanno vinto. Hanno sfruttato tutte le situazioni. Ora dobbiamo ricompattarci in vista della prossima sfida. Dobbiamo provarci con tutte le squadre. Quando un allenatore perde non può dire niente”.