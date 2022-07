Spezia: atteso in città Viktor Kovalenko per visite e firma

by Marzia Bosco

Dimitrios Nikolaou, Giulio Maggiore e Viktor Kovalenko - Foto Marti

Viktor Kovalenko è atteso in questi giorni alla Spezia per effettuare le visite mediche che anticipano la firma sul contratto. Il 26enne ucraino, già in maglia bianca nella scorsa stagione, arriva dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa due milioni in caso di salvezza. L’annuncio dell’arrivo di Kovalenko dall’Atalanta e di Daniel Maldini dal Milan, dovrebbe arrivare nella giornata di domani, quando lo Spezia partirà per la Francia in vista dell’amichevole contro l’Angers (Ligue 1) di sabato 30 luglio. Per quanto riguarda i portieri, si conta di chiudere entro lunedì per l’arrivo di Bartolomej Dragowski dalla Fiorentina e la conseguente cessione di Ivan Provedel alla Lazio.