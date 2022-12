Spezia, 7-1 alla Sampdoria primavera

Goleada nella prima amichevole dello Spezia di Luca Gotti, che sul terreno del “Comunale” di Follo e davanti al presidente Philip Platek, ha battuto 7-1 la formazione Primavera della Sampdoria. Novanta minuti in campo per Moutinho, alla prima uscita con la maglia delle Aquile e subito autore di una prova convincente, condita anche da una splendida rete. Oltre al portoghese in gol: Strelec (doppietta), Sanca (doppietta), Verde e Ellertsson, per i giovani blucerchiati rete su rigore di Leonardi.