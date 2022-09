Spalletti senza Osimhen cerca continuità con lo Spezia. Il Milan chiede punti a Leao

“Con lo Spezia conta come il Liverpool“. Prova di maturità in casa Napoli, con Luciano Spalletti che alza la posta in palio al ‘Maradona’ nel match contro gli uomini di Gotti in occasione della sesta giornata di Serie A 2022/2023. Non solo tre punti, sul tavolo c’è anche l’ambizione di poter correre su tutti i fronti con la continuità che lo scorso anno è mancata. La prima prova sarà superare l’assenza nel lungo periodo di Victor Osimhen, che nel secondo tempo col Liverpool è stata gestita con la fisicità e la presenza in area di Simeone al posto della classe di Raspadori. Una delle tre doppiette realizzate in Serie A dall’ex Sassuolo è arrivata contro lo Spezia, subentrando dalla panchina al Picco il 5 dicembre 2021. Al ‘Maradona’ però è favorito il figlio d’arte, reduce dal primo gol in Champions con tanto di bacio al logo più ambito sul polso. Poi spazio al solito Kvicha Kvaratskhelia, il volto di questo primo mese di Serie A tra i nuovi acquisti. L’attaccante georgiano ha numeri da record. Quattro gol nelle prime cinque presenze. Solo Edinson Cavani ne ha realizzati cinque su l nella storia del club azzurro. La descrizione perfetta del Napoli l’ha fornita Luca Gotti. Cioè “una squadra molto forte, riesce ad associare un possesso palla di qualità ad una grande intensità nel muoverla nello stretto. Poi sono molto bravi ad attaccare la profondità, potendo contare su attaccanti molto veloci”. Senza contare i calci piazzati con quattro reti, tutte su sviluppo di calcio d’angolo, meglio di tutti in Serie A.

Se il Napoli è già una squadra completa, il Milan non è da meno. Dopo il punto sul campo del Salisburgo, Pioli è atteso dal test Sampdoria. Giampaolo non ha a disposizione Colley e Winks ma recupera Quagliarella in attacco. La squadra rossonera si affida al suo fuoriclasse. Se Kvaratskhelia è l’acquisto più azzeccato, Leao resta il giocatore più decisivo. Grazie alle sue tre reti e ai due passaggi vincenti, il Milan ha ottenuto cinque punti. Solo Koopmeiners (per l’Atalanta) ha portato così tanti punti ad una squadra. Ostacolo Torino (con Juric ancora a riposo) per l’Inter. Si avvicina il recupero di Lukaku, Inzaghi punta Dzeko (favorito su Correa) al fianco di Lautaro. Non c’è ballottaggio tra i pali. Tocca ad Handanovic e Inzaghi sembra volersi affidare ai veterani nel momento più delicato della sua esperienza nerazzurra. Momento delicato per Juventus, Lazio e Roma che hanno bisogno di punti contro Salernitana, Verona ed Empoli. Vlahovic può diventare il quarto giocatore della Juventus in grado di segnare in cinque presenze interne consecutive in Serie A, Immobile cerca la doppia cifra contro i gialloblù in carriera, Dybala è chiamato a trascinare una squadra che fatica a costruire.