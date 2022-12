Spagna: Sergio Busquets dice addio alla nazionale

Quella contro il Marocco in Qatar resterà l’ultima partita di Sergio Busquets con la nazionale spagnola. È stato lo stesso 34enne centrocampista ad annunciare via social la decisione di mettere fine al suo cammino con le Furie Rosse. “Vorrei annunciare che dopo quasi 15 anni e 143 partite, è giunto il momento di dire addio alla nazionale. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio. Da Vicente del Bosque che mi ha dato l’opportunità di iniziare, a Luis Enrique che mi ha fatto divertire fino all’ultimo secondo. Voglio anche ringraziare Julen Lopetegui, Fernando Hierro e Robert Moreno per la loro fiducia, così come tutto il loro staff”, ha detto il calciatore del Barcellona. Ultimo superstite della squadra campione del mondo nel 2010, Sergio Busquets ha fatto parte anche della Spagna che ha vinto gli Europei nel 2012. “È stato un onore rappresentare il mio Paese e portarlo ai massimi livelli, essere campione mondiale ed europeo, essere capitano e disputare tante partite, con più o meno successo ma sempre dando tutto”, ha concluso così Busquets, terzo giocatore di sempre per presenze nella Spagna dietro solo Sergio Ramos (180) e Iker Casillas (167).