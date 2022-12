Sgarbi contro la demolizione di San Siro: “Monumento che va tutelato per il suo valore simbolico”

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, ha parlato a ‘La Repubblica’ del futuro dello Stadio San Siro, escludendo una demolizione: “Siamo al lavoro per preparare un vincolo al fine di tutelare il monumento. L’iter è già partito, a breve arriverà la firma del direttore generale del ministero. A Milano nessuno vuole buttarlo giù e spendere 50 milioni per abbatterlo è assurdo. Si tratterà di un vincolo di tutela storico relazionale, che non riguarda l’età del monumento ma il suo valore simbolico e la sua importanza in quanto memoria per i tifosi“. Sgarbi ha poi precisato: “Non si tratta di un mio capriccio personale; avendone l’autorità, sono intervenuto limitandomi ad interpretare un’ampia istanza appoggiata da destra e sinistra“.