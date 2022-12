Serie A, ufficiale: fuorigioco semiautomatico introdotto dal 27 gennaio

Arriva in Serie A anche il fuorigioco semiautomatico: mancava solo la data, è quella del 27 gennaio, in corrispondenza con la prima giornata del girone di ritorno. Il Consiglio della Federcalcio, sentita l’Aia, ha autorizzato l’introduzione della tecnologia SAOT (il cosiddetto fuorigioco semi automatico) dal 20° turno di campionato di Serie A, cioè la prima giornata del girone di ritorno, in programma il 27 gennaio 2023, a conclusione dei test offline in corso presso l’Ibc di Lissone. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a margine del consiglio odierno.