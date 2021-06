Serie A, tensione in Assemblea di Lega tra Lotito e Dal Pino

by Michele Muzzarelli

Claudio Lotito - Foto Antonio Fraioli

Momenti di grande tensione in Assemblea di Lega di Serie A tra il presidente Paolo Dal Pino e il patron della Lazio Claudio Lotito. Motivo del dissenso il caso Salernitana, club ancora legato a Lotito e per questo motivo non invitato all’Assemblea anche su indicazione della FIGC. Ad aggravare il tutto anche la squalifica di Lotito per il caso tamponi, motivo per cui il presidente biancoceleste non ha potuto intervenire a tutte le votazioni. Come riportato da Calcio & Finanza, Lotito ha espresso la sua contrarietà al mancato invito della Salernitana con Dal Pino che ha a sua volta sottolineato come non potesse esprimersi per il club campano.