Serie A, quattro arbitri dismessi per motivi tecnici. Promosso “alla memoria” De Santis

by Giorgio Billone

Arbitro al Var - Foto Antonio Fraioli

L’Aia ha reso noti, come apprende l’Ansa, gli avvicendamenti nei quadri degli arbitri di Serie A e Serie B della CAN unica. Gli arbitri dismessi dalla CAN A-B sono quattro: Daniel Amabile di Vicenza, Lorenzo Illuzzi di Molfetta, Ivan Robilotta di Sala Consilina e Riccardo Ros di Pordenone, tutti per motivi tecnici. Promossi in cinque dalla CAN PRO alla CAN A-B: Andrea Colombo di Como, Francesco Cosso di Reggio Calabria, Matteo Marcenato di Genova, Gianpiero Miele di Nola, Luca Zufferli di Udine. Da sottolineare, infine, la promozione in Serie A “alla memoria” per Daniele De Santis, l’arbitro di Lecce che fu brutalmente assassinato a Lecce insieme alla sua fidanzata.