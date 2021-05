Serie A oggi e un anno fa, classifica a confronto dopo 37 giornate

Una giornata a termine dalla Serie A. Tempo di verdetti, quelli ancora non emessi. Lo Scudetto è dell’Inter, l’Atalanta è in Champions League, la Lazio in Europa League, Parma e Crotone sono retrocesse. Ancora da definire altri due slot Champions e le altre due squadre che si spartiranno rispettivamente un posto in Europa League (una tra Napoli, Milan e Juventus), in Conference League (Roma o Sassuolo) e la terza retrocessa (Torino o Benevento). Ecco un confronto con la Serie A dell’anno scorso dopo 37 giornate.

Classifica a confronto 2020/2021 – 2019/20

Inter 88 (+9)

Atalanta 78 (0)

Milan 76 (+13)

Napoli 76 (+17)

Juventus 75 (-8)

Lazio 67* (-11)

Roma 61 (-6)

Sassuolo 59 (+8)

Sampdoria 49 (+8)

Hellas Verona 44 (-5)

Bologna 41 (-5)

Udinese 40 (-2)

Fiorentina 39 (-7)

Genoa 39 (+3)

Spezia 38

Cagliari 37 (-8)

Torino 35* (-4)

Benevento 32

Crotone 22

Parma 20 (-26)