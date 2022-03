Serie A, lotta scudetto aperta: il calendario a confronto di Milan, Napoli, Inter e Juventus

by Mattia Zucchiatti

Massimiliano Allegri, Juventus - Foto Antonio Fraioli

Si infiamma la corsa Scudetto. La trentesima giornata si è chiusa e ha lasciato spazio alla sosta nazionali. Tempo di riposo ma anche di riflessione. Milan in testa, davanti a Napoli e Inter (che ha una partita in meno). Quarto incomodo la Juventus che in vista del derby d’Italia si è portata ad un punto dai nerazzurri di Inzaghi. Due gli scontri diretti per i rossoneri che dovranno vedersela contro Lazio e Atalanta, oltre alla Fiorentina. Dopo la sosta, calendario duro per il Napoli che sfiderà subito Atalanta, Fiorentina e Roma. Ma superato il trittico, ci sono Empoli, Sassuolo, Torino, Genoa e Spezia. Derby d’Italia tra Juventus e Inter dopo la sosta.

CALENDARI A CONFRONTO

MILAN (66 PUNTI): Bologna (4 aprile), TORINO (10 aprile), Genoa (15 aprile), LAZIO (24 aprile), Fiorentina (1 maggio), HELLAS VERONA (8 maggio), Atalanta (15 maggio), SASSUOLO (22 maggio).

NAPOLI (63 PUNTI): ATALANTA (3 aprile), Fiorentina (10 aprile), Roma (18 aprile), EMPOLI (24 aprile), Sassuolo (1 maggio), TORINO (8 maggio), Genoa (15 maggio), SPEZIA (22 maggio).

INTER (60 PUNTI): JUVENTUS (3 aprile), Hellas Verona (9 aprile), SPEZIA (15 aprile), Roma (24 aprile), UDINESE (1 maggio), Empoli (8 maggio), CAGLIARI (15 maggio), Sampdoria (22 maggio), BOLOGNA*.

JUVENTUS (59 PUNTI): Inter (3 aprile), CAGLIARI (9 aprile), Bologna (16 aprile), SASSUOLO (24 aprile), Venezia (1 maggio), GENOA (8 maggio), Lazio (15 maggio), FIORENTINA (22 maggio).

*Da definire la data

In maiuscolo le trasferte