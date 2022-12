Serie A, le amichevoli invernali in diretta tv su Sky Sport: calendario, programma, orari e streaming

Il campionato di Serie A riprenderà tra meno di un mese e, nel frattempo, i vari club italiani disputeranno alcune amichevoli per farsi trovare pronte il prossimo 4 gennaio. Una parte di questi test in programma tra mercoledì 7 e venerdì 30 dicembre, con protagoniste Milan, Inter, Juventus, Atalanta, Sassuolo e Napoli, verranno trasmessi in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now.

La prima a scendere in campo sarà il Napoli capolista che, alle 18:45 di mercoledì 7 dicembre, affronterà i turchi dell’Antalyaspor. Venerdì 9 dicembre alle ore 20:00 sarà il turno dell’Atalanta, che ospiterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte per una sfida che assegnerà il trofeo Bortolotti. Domenica 11 dicembre alle 16:00 nuovamente in campo il Napoli Luciano Spalletti contro il Crystal Palace. Il 13 dicembre alle 15:00 scenderà in campo il Milan, al Al-Maktoum Stadium di Dubai, contro l’Arsenal. Il 17 dicembre alle 19:00 i Gunners di Mikel Arteta ospiteranno all’Emirates Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri, mentre alle 20.30 il Napoli ospiterà gli spagnoli del Villarreal al Maradona. Giovedì 29 dicembre alle 17:00 match dal sapore tutto italiano tra Sassuolo ed Inter, mentre alle 19:00 al Gewiss Stadium l’Atalanta di Gian Piero Gasperini se la vedrà con gli olandesi dell’AZ Alkmaar. A chiudere il programma delle amichevoli invernali saranno i campioni d’Italia del Milan che, il 30 dicembre alle 18.15 incontrerà il PSV Eindhoven.

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE

ore 18.45 Antalyaspor-Napoli (disponibile solo in pay per view)

Telecronaca Dario Massara

VENERDÌ 9 DICEMBRE

ore 20 Atalanta-Eintracht Francoforte Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, bordocampo Massimiliano Nebuloni

DOMENICA 11 DICEMBRE

Ore 16 Napoli-Crystal Palace (disponibile solo in pay per view)

Telecronaca Paolo Ciarravano

MARTEDÌ 13 DICEMBRE

Ore 15 Milan-Arsenal Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, bordocampo Peppe Di Stefano

SABATO 17 DICEMBRE

Ore 19 Arsenal-Juventus Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, bordocampo Giovanni Guardalà

Ore 20.30 Napoli-Villarreal (disponibile solo in pay per view)

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE

Ore 17 Sassuolo-Inter Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi

Ore 19 Atalanta-AZ Alkmaar Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, bordocampo Massimiliano Nebuloni

VENERDÌ 30 DICEMBRE

Ore 18.15 PSV Eindhoven-Milan Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, bordocampo Peppe Di Stefano