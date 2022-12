Serie A, Lazio: sessione tattica a Formello, Luis Alberto ancora ai box

Con Luis Alberto ancora fermo in palestra per un fastidio al ginocchio, la Lazio di Maurizio Sarri è scesa in campo al mattino per un’altra seduta di allenamento in vista del match contro il Lecce. Dopo la fase di attivazione, la squadra ha svolto numerose esercitazioni tattiche, prima di chiudere i lavori giornalieri con una partitella a campo ridotto. Si è rivisto in gruppo Matteo Cancellieri, a riposo nei giorni scorsi per una contusione, mentre non si è allenato con i compagni Danilo Cataldi. Sarri spera di avere il regista italiano a disposizione per il primo impegno del 2023, ma è pronto in caso di necessità a lanciare da titolare Marcos Antonio. La preparazione riprenderà domani con una doppia seduta alle 11:15.