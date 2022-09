Serie A, i numeri delle 7 giornate: Baschirotto leader di recuperi, Brozovic corre più di tutti

Quattro anni fa giocava al Vigor Carpaneto in Serie D. Oggi è il leader di una delle statistiche più rilevanti per un difensore. Federico Baschirotto, possente centrale del Lecce, è una delle sorprese di questo avvio di stagione di Serie A. Dopo sette giornate di campionato, il difensore risulta essere il primo per numero di recuperi (da intendere come duelli vinti su palle contese). Alle sue spalle ci sono Okoli (Atalanta, migliore in campo contro la Roma) e Ismajli (Empoli). Ancora più indietro Ibanez (Roma, fresco di convocazione della Nazionale brasiliana), Kim Min-Jae (Napoli) e Toloi (Atalanta). Ancora più sotto un’altra nota lieta di questa stagione: Alessandro Buongiorno del Torino. Due nomi che possono tornare utili anche per la Nazionale di Mancini, che per il momento ha preferito affidarsi all’usato sicuro.

Poche sorprese per quanto riguarda i km percorsi. Marcelo Brozovic continua ad essere leader incontrastato: una media di 11.754 in 574 minuti. Meglio anche di Sergej Milinkovic-Savic (secondo, 11.681). Il centrocampista della Lazio corre tanto ma non sembra arrivare stanco alla giocata: 5 assist, più di tutti e al pari di Deulofeu. Il serbo è anche il terzo giocatore che subisce più falli: ben 19. Più tormentati dagli avversari solamente Sabiri e Zaccagni, entrambi a quota 24 falli subiti. Non c’è Lazio invece nella top 15 dei passaggi chiave. Domina a sorpresa Cristiano Biraghi (21), poi Bennacer (20) e al terzo gradino del podio Deulofeu e Pellegrini (19). Poi Zielinski (18) e Dybala (17). Occhi puntati anche sui portieri. L’estremo difensore che ha effettuato più parate è Radu (Cremonese, 40). Poi Dragowski (Spezia, 33) e Montipò (Verona, 29). E chi ne fa di meno? Tra i titolari, Consigli del Sassuolo. Secondo le rilevazioni della Lega Serie A, ha effettuato 8 parate e incassato 8 gol. Poi un dato curioso dell’ultima giornata. Le cinque migliori squadre per numero di grandi occasioni create (Milan, Roma, Bologna, Monza, Cremonese secondo i dati Lega) hanno collezionato in totale solamente due reti.