Serie A, Galliani: “Favorevole al tempo effettivo, si riuscirebbe a giocare di più”

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, si è espresso in merito alla tematica del tempo effettivo anche nel calcio. Il dirigente, nel corso dei saluti di natale alla stampa all’UPower Stadium, ha dichiarato: “Ne ho parlato anche con Collina: quando il pallone si ferma, si dovrebbe fermare l’orologio. Auspico che il calcio possa andare in questa direzione. Da grande appassionato di basket, dico che si dovrebbe giocare di più. Auspico due tempi da 30 minuti effettivi”.

Un pensiero poi anche su Trentalange e sul suo possibile coinvolgimento nel caso d’Onofrio: “Cosa sia successo francamente non lo so, ma so che ho conosciuto bene Trentalange ed è una persona ultra perbene”.