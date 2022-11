Serie A, Fiorentina: domani la ripresa degli allenamenti dopo due settimane di vacanza

La Fiorentina ricomincerà ad allenarsi domani dopo due settimane di riposo in concomitanza con la sosta per i Mondiali. La squadra di Vincenzo Italiano si radunerà alle 14 al centro sportivo ‘Davide Astori’: fra i convocati mancheranno i giocatori attualmente impegnati in Qatar con le proprie nazionali (Amrabat, Milenkovic, Jovic e Zurkowski) oltre a Kouamé e Barak che avendo disputato amichevoli con le loro nazionali si aggregheranno con una settimana di ritardo . Quanto agli infortunati Nico Gonzalez e Gaetano Castrovilli, proseguiranno il lavoro differenziato e terapie in previsione del rientro in gruppo e successivamente in campo. Per Riccardo Sottil, appena operato per l’ernia al disco, il ritorno avverrà non prima di febbraio.I viola sono attesi da un calendario di amichevoli in previsione della ripresa del campionato che li vedrà affrontare il Monza il 4 gennaio in casa. Il primo test sarà il 1 dicembre ad Arezzo contro la squadra locale, quindi mercoledì 7 a Firenze contro la formazione boliviana dell’Always Ready, tre giorni dopo (10 dicembre) trasferta in Romania per l’International Cup con il Rapid Bucarest allenato dall’ex Mutu e con il Borussia Dortmund, il 14 altra trasferta, in Corsica, contro il Bastia, infine amichevole in famiglia il 30 al Franchi con la Primavera in preparazione al match contro il Monza.