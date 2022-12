Serie A, la classifica dell’anno solare: Napoli “campione” del 2022, Sampdoria ultimissima

Il Napoli è vicino a diventare campione d’inverno a gennaio (mancano ancora quattro giornate alla fine del girone di andata, in un così tanto anomalo calendario per via dei Mondiali), ma guida anche un’altra speciale classifica, quella della Serie A se si tiene conto dell’anno solare. 81 punti per la squadra di Spalletti in 34 giornate, le 19 di ritorno dello scorso campionato e le quindici di andata di questo. Del resto, nella scorsa stagione gli azzurri hanno lottato a lungo per lo scudetto, peccando nei momenti chiave. Fin qui, invece, sono una clamorosa macchina da guerra: due pareggi e solo vittorie, un ritmo insostenibile per le altre. Tanto da comandare il 2022 della Serie A.

Per un Napoli che apre, tenendo conto ovviamente soltanto delle squadre che hanno giocato sia nella scorsa che in questa stagione in A, dunque escludendo le retrocesse e le neopromosse, c’è una Sampdoria che chiude la speciale classifica. Appena 22 punti per la Samp in 34 partite, vuol dire retrocessione certa anche aggiungendo quattro partite (per arrivare alle 38 standard del campionato) e quattro ipotetiche vittorie. I blucerchiati sono la peggior squadra di questo 2022 che è coinciso per loro anche con i problemi societari, le voci delle cessioni, i tanti cambi di allenatore. Nel 2023, inutile dirlo, si può fare solo meglio, o sarà addio alla categoria.

Chi giocherebbe la Champions? Presto detto: Milan, Inter e Juventus, le tre big storiche che sono anche le tre che stanno provando a inseguire il Napoli anche in questo campionato, insieme alla Lazio che nella classifica del 2022 è quinta, nettamente più avanti rispetto alla Roma. Brilla l’Udinese: ben 51 punti (ma con 35 partite, perché ne avevano recuperato una), del resto aveva chiuso discretamente bene anche nello scorso anno. Indietrissimo invece l’Atalanta, 48 punti e soltanto il nono posto. E chi troviamo subito davanti alla Samp? Empoli e Spezia, che avevano chiuso con pochi punti in saccoccia lo scorso campionato e che fin qui nella nuova stagione stanno disputando un campionato in linea con le attese di chi si deve salvare con la giusta fatica. Di seguito ecco la classifica completa.

LA CLASSIFICA DEL 2022

Napoli 81

Milan 77

Inter 68

Juventus 67

Lazio 63

Roma 58

Udinese 51*

Fiorentina 49

Atalanta 48

Torino 46

Sassuolo 42

Salernitana 40*

Bologna 38

Verona 34

Spezia 33

Empoli 31

Sampdoria 22

*35 partite giocate e non 34 come le altre