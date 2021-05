Serie A, Capello: “Juventus-Milan? Chi perde è fuori dalla Champions”

by Deborah Sartori

Fabio Capello - Foto Paulblank CC BY 3.0

La corsa alla Champions League si fa sempre più entusiasmante nel campionato italiano. La volata finale è un party a numero chiuso al quale tutti vogliono partecipare, parola di Fabio Capello. L’allenatore ha usato quest’immagine nell’edizione di giovedì 6 maggio del Corriere della Sera per descrivere quanto sta accadendo in Serie A. Juventus e Milan lottano per ottenere un piazzamento tra le prime quattro e un passo falso sarebbe fatale. “Sono le due squadre più in difficoltà, perdere lo spareggio sarebbe una mazzata” ha spiegato Capello. Secondo Fulvio Collovati invece, l’unica certa del posto nella prossima edizione del torneo è l’Atalanta, definita “una macchina da guerra”. Il quotidiano però sottolinea anche la situazione della Lazio, paragonata al vecchio gioco delle sedie: a vincere è quello che ha più energia non all’inizio ma quando la musica finisce, facendo un parallelismo al rush finale di stagione.