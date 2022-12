Serie A, Bagni è sicuro: “Il Napoli vincerà lo scudetto con un ampio distacco”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Napoli Salvatore Bagni commenta così lotta Scudetto in Serie A: “Non ho difficoltà ad affermare che gli azzurri vinceranno lo scudetto e anche con più degli otto punti di vantaggio attuali. Se alla ripresa vedremo lo stesso Napoli? Certo. E a parte le speranze di chi insegue, mi devono spiegare perché non dovrebbe essere così. La squadra di Spalletti ha giocato con grande continuità in Italia e in Europa, dando spettacolo e meritandosi tutte le vittorie che ha conquistato. Se dopo le prime quattro di gennaio, alla fine dell’andata, conserverà 8 punti di vantaggio per me sarà fatta. Anche perché le avversarie si concentreranno sul resto. Se servono rinforzi sul mercato? A mio modesto parere no. Bisogna preservare gli ottimi equilibri acquisiti. Per sostituire Lobotka c’è Demme, diverso come caratteristiche, ma va bene. E quanto giocherebbe l’alternativa di un robot come Di Lorenzo? E allora meglio non toccar nulla. Anche in porta”, ha concluso così Bagni. Il Napoli è atteso al ritorno in campo in Serie A nel big match contro l’Inter a San Siro il 4 gennaio alle 20:45.