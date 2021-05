Serie A, arrivano le prime quote Scudetto per la prossima stagione: Inter favorita numero uno

by Daniele Forsinetti

Antonio Conte, Inter - Foto Antonio Fraioli

L’Inter continua i festeggiamenti per la vittoria del suo diciannovesimo Scudetto, ma per i betting analyst è già il momento di pensare alla nuova stagione. Nelle quote per il successo nel prossimo campionato di Serie A i nerazzurri risultano essere i favoriti numero uno per una riconferma poiché, stando a quanto riportato da Agipro, è data a 1,75. Un riscatto della Juventus, invece, è quotato a 2,50, mentre l’Atalanta è considerata come la terza forza del torneo a 7,50. Più indietro Milan e Napoli a 12,00, poche chance per Roma e Lazio a 25,00.