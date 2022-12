Serie A, le amichevoli in diretta su Sky Sport: data, orario e diretta streaming

Il conto alla rovescia per la ripresa del campionato di Serie A è ufficialmente cominciato con la fine dei Mondiali di Qatar 2022, ma nel frattempo i club continuano a disputare delle amichevoli per prepararsi al meglio al 4 gennaio. Alcuni di questi test saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su NOW, come le gare di Milan, Inter, Juventus, Lazio, Atalanta, Sassuolo e Napoli. La prima a tornare in campo sarà il Napoli di Luciano Spalletti, che mercoledì 21 dicembre alle ore 20:00 affronterà il Lille (la partita sarà disponibile in pay per view). Giovedì 22 dicembre alle 14;00 la Juventus ospiterà i croati del Rijeka all’Allianz Stadium (Sky Sport Uno e in streaming su NOW), mentre la Lazio volerà in Spagna per affrontare l’Almeria alle 18.30 (Sky Sport 251 e in streaming su NOW).

La settimana successiva ci saranno gli ultimi appuntamenti prima della ripresa del campionato: giovedì 29 dicembre alle 17, Sassuolo e Inter si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia (Sky Sport Uno e in streaming su NOW), mentre alle 19 al Gewiss Stadium l’Atalanta di Gian Piero Gasperini scenderà in campo con gli olandesi dell’AZ Alkmaar (Sky Sport Football e in streaming su NOW). Il ciclo di amichevoli si chiuderà il 30 dicembre con Juventus-Standard Liegi alle 14.30 (Sky Sport Uno e in streaming su NOW) e con il Milan che a Eindhoven incontrerà il PSV (Sky Sport Uno e in streaming su NOW).

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE

Ore 20 Napoli-Lille (disponibile in pay per view)

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE

Ore 14 Juventus-Rijeka Sky Sport Uno e in streaming su NOW Telecronaca Riccardo Gentile, bordocampo Giovanni Guardalà

Ore 18.30 Almeria-Lazio Sky Sport Football e in streaming su NOW

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE

Ore 17 Sassuolo-Inter Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca Federico Zancan, bordocampo Matteo Barzaghi

Ore 19 Atalanta-AZ Alkmaar Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca Paolo Ciarravano

VENERDÌ 30 DICEMBRE

Ore 14.30 Juventus-Standard Liegi Sky Sport Uno e in streaming su NOW Telecronaca Massimo Marianella, bordocampo Paolo Aghemo

Ore 18.15 PSV Eindhoven-Milan Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca Davide Polizzi, bordocampo Peppe Di Stefano