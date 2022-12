Serie A, Albertini: “A gennaio comincia un nuovo campionato, il Milan può approfittare della sosta”

Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A: “A gennaio comincerà un nuovo campionato. La sosta potrebbe aver rallentato il Napoli, che andava a tutta, ed il Milan potrebbe approfittarne. Sono certo che le prime giornate a gennaio conteranno davvero tanto. Perdendo terreno alla ripresa, mancherebbe poi il tempo materiale per recuperare. La Juventus, ad esempio, sarebbe fuori dai giochi in caso di falsa partenza” ha concluso Albertini.