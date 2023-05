Serie A 2023/2024: gli allenatori squadra per squadra

Il campionato di Serie A sta per volgere al termine, ma molti club stanno già pesando e lavorando in ottica futura per focalizzarsi sulla stagione che verrà. Il primo tassello da cui partire, come ogni anno, sono le panchine che potrebbero subire importanti cambiamenti in vista del prossimo anno. Al momento è difficile capire quali saranno le scelte di società ed allenatori, tant’è che l’unica certezza per il 2024 è Andrea Sottil che, come recentemente annunciato, resterà alla guida dell’Udinese. Per il resto si potrà avere un quadro più chiaro e completo soltanto una volta terminata questa stagione con le ultime giornate di campionato e le finali delle varie coppe. Ci sono alcuni tecnici che hanno il contratto il scadenza il prossimo 30 giugno, ma che dovrebbero essere confermati a breve, mentre per altri, nonostante abbiano accordi più lunghi, la conferma è tutt’altro che scontata. Ecco, dunque, il quadro della situazione attuale relativo alle panchine dei club di Serie A per la stagione 2023/2024.

ATALANTA: Gasperini (contratto fino al 2024)

BOLOGNA: Thiago Motta (contratto fino al 2024)

CREMONESE: Ballardini (contratto fino al 2024)

EMPOLI: Zanetti (contratto fino al 2024)

FIORENTINA: Italiano (contratto fino al 2024)

FROSINONE: Grosso (contratto in scadenza)

GENOA: Gilardino (contratto in scadenza)

INTER: Inzaghi (contratto fino al 2024)

JUVENTUS: Allegri (contratto fino al 2025)

LAZIO: Sarri (contratto fino al 2025)

LECCE: Baroni (contratto in scadenza)

MILAN: Pioli (contratto fino al 2025)

MONZA: Palladino (contratto in scadenza)

NAPOLI: Spalletti (contratto in scadenza ma con una clausola sino al 2024 esercitata dal club)

ROMA: Mourinho (contratto fino al 2024)

SALERNITANA: Paulo Sousa (contratto in scadenza)

SASSUOLO: Dionisi (contratto in scadenza)

SPEZIA: Semplici (contratto in scadenza)

TORINO: Juric (contratto fino al 2024)

UDINESE: Sottil (CONFERMATO fino al 2024)