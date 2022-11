Serie A 2022/2023, ritiri invernali: date e programma di tutte le squadre

Durante i Mondiali, in un anomalo autunno e inizio di inverno, le squadre di Serie A dovranno per forza di cose ritrovarsi tutte assieme per preparare la seconda intensa metà di stagione: ecco allora le date e il programma dei ritiri invernali di tutte le squadre della massima serie. Molti club hanno deciso di spostarsi fuori dall’Italia, un po’ come nei più consueti ritiri estivi. Si tratta di una prima volta assoluta, per cui ogni società sta gestendo in modo diverso questo mese e mezzo di inattività. Andiamo a scoprire assieme come, squadra per squadra, sono stati organizzati i ritiri invernali.

Atalanta: dal 27 novembre, a Bergamo

Bologna: Dal 27 novembre, da definire possibile ritiro

Cremonese: dal 28 novembre, a Cremona

Empoli: Ripresa sabato 26 novembre. Dal 2 al 9 dicembre ritiro ad Estepona

Fiorentina: dal 28 novembre a Firenze, da definire ritiro

Inter: a Malta, dal 5 al 9 dicembre (da ufficializzare)

Juventus: a Torino, dal 7 al 23 dicembre

Lazio: dal 12 al 23 dicembre, da definire ritiro (forse in Turchia)

Lecce: dal 28 novembre, ritiro non previsto

Milan: a Dubai, dall’11 al 20 dicembre

Monza: dal 30 novembre, ritiro non previsto

Napoli: dal 28 novembre al 13 dicembre, Antalya (Turchia),

Roma: in Giappone, dal 22 al 29 novembre

Salernitana: a Salerno, da definire il ritiro

Sampdoria: a Bogliasco, dal 29 novembre al 7 dicembre, a Belek (da confermare) dall’8 al 23 dicembre

Sassuolo: dal 7 al 18 dicembre, ritiro a Marbella

Spezia: lunedì 28 novembre la ripresa dei lavori. dal 13 al 22 dicembre, a Oliva, Valencia (Spagna)

Torino: dal 7 al 18 dicembre ritiro in Spagna, a Murcia

Udinese: dal 25 novembre a Udine

Verona: dal 26 novembre, a Peschiera