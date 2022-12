Serie A 2022/2023: rigori a favore e contro, ecco la classifica

Inizia la Serie A 2022/2023 e, come accaduto la scorsa stagione, sarà molto probabile assistere a tanti calci di rigore. In merito, è sempre molto interessante capire chi ne ha ricevuti di più a favore e chi invece ha subito maggiori penalty ai propri danni: ecco dunque la classifica costantemente aggiornata dei rigori a favore e contro della stagione 2022/2023 di Serie A, ricordando che la scorsa stagione al Napoli furono assegnati 13 rigori, contro 1 solo fischiato contro, e all’Udinese appena 4. Ecco la classifica, aggiornata in tempo reale, dei calci di rigore assegnati nella stagione 2022/2023 (tra parentesi i penalty trasformati).

RIGORI A FAVORE 2022/2023

Atalanta 5 (4)

Roma 4 (2)

Bologna 3 (3)

Cremonese 3 (1)

Fiorentina 3 (1)

Napoli 3 (3)

Milan 2 (2)

Lazio 2 (1)

Juventus 2 (1)

Sassuolo 2 (1)

Lecce 2 (1)

Inter 2 (2)

Monza 2 (2)

Spezia 1 (1)

Salernitana 1 (1)

Torino 1 (1)

Empoli

Hellas Verona

Sampdoria

Udinese

RIGORI CONTRO 2022/2023

Salernitana 5 (3)

Cremonese 3 (3)

Sampdoria 3 (2)

Lecce 3 (3)

Empoli 3 (1)

Bologna 3 (3)

Torino 3 (2)

Sassuolo 2 (2)

Juventus 2 (1)

Milan 2 (1)

Udinese 2 (2)

Inter 2 (2)

Napoli 2 (1)

Spezia 1 (0)

Hellas Verona 1 (0)

Lazio 1 (1)

Fiorentina 1 (1)

Atalanta

Monza

Roma