Serie A 2022/2023, Moise Kean miglior giocatore di novembre

Moise Kean è il miglior giocatore di Novembre. A renderlo noto è la Lega Serie A, la quale fa sapere che “il premio EA SPORTS Player Of The Month di novembre è stato assegnato al calciatore della Juventus e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di Fifa 23. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Juventus-Udinese, in programma sabato 7 gennaio 2023 alle ore 18.00 all'”Allianz Stadium” di Torino”.

Kean è stato votato dai tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, e ha superato campioni del calibro di Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Federico Dimarco (Inter), Victor Osimhen (Napoli) e Piotr Zielinski (Napoli). “Moise Kean ha vissuto le ultime gare dell’anno da assoluto protagonista – ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A – I tre gol realizzati contro l’Hellas Verona e la Lazio, uno ogni 44 minuti, hanno portato la Juventus nelle posizioni di alta classifica, mettendo nuovamente sotto i riflettori le qualità che Kean aveva da subito mostrato nei suoi esordi in Serie A. Il voto dei tifosi nel mese di novembre ha quindi premiato un talento che a soli 22 anni può rappresentare una grande risorsa per tutto il calcio italiano”.