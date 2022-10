Serie A 2022/2023, le classifiche a confronto dopo undici giornate

Le classifiche di Serie A 2022/2023 e 2021/2022 a confronto dopo undici giornate di campionato. Il Napoli è in vetta ma rispetto alla scorsa stagione ha persino due punti in meno. Ne hanno 6 e 4 in più Lazio e Roma. Mentre il balzo più grande è dell’Udinese con dieci lunghezze rispetto alla scorsa stagione. L’Inter ne ha tre in meno, il Torino è a quota 14 come nello scorso girone di andata. Cinque punti in meno per il Milan. La Juventus, invece, nonostante le difficoltà ne ha 4 in più. Allegri batte Allegri, ma serve il cambio di rotta.

La classifica a confronto con la scorsa stagione