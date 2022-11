Serie A 2022/2023, le classifiche a confronto dopo tredici giornate: disastro Verona

Ecco le classifiche di Serie A 2022/2023 e 2021/2022 a confronto dopo le prime tredici giornate di campionato. Spiccano i grandi progressi di Udinese e Salernitana, in netto miglioramento rispetto alla passata stagione. In grande difficoltà invece il Verona, ultimo in classifica e lontano parente della grande squadre di 12 mesi fa. Nelle posizioni di vertice, bene Lazio e Juventus. Andiamo a scoprire allora di seguito tutte le classifiche a confronto.

La classifica a confronto con la scorsa stagione