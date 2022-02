Serie A 2021/2022, statistiche ventisettesima giornata: Genoa tradizione favorevole per l’Inter

by Fulvio Mazza

I tifosi del Genoa - Foto Antonio Fraioli

Ventisettesima giornata di Serie A, stasera alle 18,45 si parte con la partita Milan-Udinese: l’11 dicembre 2021 l’incontro è terminato 1-1, nel 2010/2011 questa gara è terminata in parità sia all’andata che al ritorno (9 gennaio 2011 4-4 in questo stadio, 22 maggio 0-0). Alle 21,00 il Genoa ospita l’Inter: i nerazzurri hanno vinto gli ultimi sette match di campionato contro i rossoblù con un punteggio complessivo di 25-0, solo in tre occasioni nella storia del torneo una squadra si è aggiudicata più partite consecutive senza mai subire gol contro una singola avversaria. Il Napoli con il Como (otto gare nel 1984), la Juventus con il Piacenza (nove confronti nel 2003) e sempre i bianconeri con il Palermo (nove scontri diretti nel 2016).

Domani alle 15,00 la Salernitana riceve il Bologna: sesto incrocio nella competizione tra le due formazioni con due successi a testa e un pareggio. Alle 18,00 l’Empoli attende la Juventus: il 28 agosto 2021 gli azzurri hanno trionfato 1-0 e potrebbero restare imbattuti per due gare di fila nella stessa stagione contro i bianconeri per la seconda volta nella loro storia dopo il 1998/1999 (una vittoria e un pareggio). La compagine di Allegri invece non perde le due sfide stagionali con una squadra neopromossa dal 2012/2013 contro la Sampdoria. Alle 20,45 la Fiorentina fa visita al Sassuolo: i neroverdi hanno perso uno degli ultimi otto scontri diretti in Serie A (30 ottobre 2019 2-1 in questo stadio), per il resto quattro successi e tre pareggi.

Domenica alle 12,30 il Torino ospita il Cagliari: i granata sono rimasti imbattuti in 12 degli ultimi 14 confronti contro i rossoblù in campionato (sette trionfi e cinque pareggi) segnando 27 reti nel periodo, 1,9 di media a match. Alle 15,00 si gioca Verona-Venezia: i gialloblù nei cinque precedenti nel torneo contro i lagunari non hanno mai perso con quattro vittorie e un pareggio, solo con il Catania gli scaligeri hanno disputato più partite in Serie A senza mai perdere (sei gare). Alle 18,00 la Roma fa visita allo Spezia: i giallorossi sono imbattuti nei tre scontri diretti in campionato con due successi all’Olimpico e un pareggio in questo stadio, le due squadre in queste tre sfide hanno realizzato complessivamente 13 gol (4,3 di media a partita). Alle 20,45 big match Lazio-Napoli: la formazione biancoceleste è la compagine contro cui gli azzurri si sono aggiudicati più gare nel torneo (52 su 131), 41 pareggi e 38 trionfi capitolini completano il quadro. Più precisamente i partenopei hanno ottenuto otto vittorie negli ultimi 10 incroci con gli aquilotti in Serie A (due pareggi) segnando 27 reti e subendone 10. Arbitra Di Bello, chiude la 27° giornata Atalanta-Sampdoria lunedì alle 20,45: confronto numero 100 tra le due squadre in campionato, i blucerchiati hanno ottenuto 39 successi contro i nerazzurri (31 pareggi, 29 sconfitte). Solo con la Roma contano più trionfi nel torneo (40).