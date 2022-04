Serie A 2021/2022, statistiche e numeri trentacinquesima giornata: Milan-Fiorentina in evidenza

by Fulvio Mazza

Stefano Pioli - Foto Marti

Trentacinquesima giornata di Serie A, sabato 30 aprile alle 15,00 il Cagliari ospita il Verona: i gialloblù sono imbattuti da sei partite di campionato contro i rossoblù (tre vittorie ed altrettanti pareggi) e nelle due più recenti hanno tenuto la porta inviolata, l’ultimo successo sardo è datato 5 novembre 2017 (2-1 alla Sardegna Arena). Contemporaneamente il Napoli riceve il Sassuolo: gli azzurri si sono aggiudicati otto delle 17 gare nel torneo contro i neroverdi (sette pareggi e due sconfitte) anche se non hanno trionfato nelle tre più recenti (due pareggi e un k.o).

Alle 18,00 delicatissimo “Derby della Lanterna” Sampdoria-Genoa: stracittadina numero 78 in Serie A, 18 vittorie rossoblù, 30 successi blucerchiati e 29 pareggi. Il grifone ha trionfato una volta negli ultimi 11 scontri diretti di campionato (quattro pareggi e sei sconfitte), 2-1 il 22 luglio 2020. Arbitra Maresca, alle 20,45 la Lazio fa visita allo Spezia: tutti e tre i precedenti nel torneo si sono conclusi con la vittoria biancoceleste ma hanno segnato entrambe le squadre, il 28 agosto 2021 la partita è finita 6-1.

IN CAMPO LA JUVENTUS DI ALLEGRI

Domenica primo maggio alle 12,30 la Juventus ospita il Venezia: i lagunari, dopo aver perso solo uno dei primi sette confronti di Serie A contro i bianconeri (un successo, cinque pareggi), hanno subito 15 sconfitte nei successivi 18 (un trionfo, due pareggi). La formazione di Allegri è la compagine che ha battuto più volte i leoni alati in campionato (16 volte come il Milan), dopo aver allenato la Primavera arancioneroverde Andrea Soncin esordisce come tecnico della prima squadra. Alle 15,00 l’Empoli riceve il Torino: sfida numero 20 nel torneo tra i due club, i granata hanno vinto tre volte in 19 precedenti (l’ultimo successo è datato 26 dicembre 2018, 3-0 all’Olimpico Grande Torino), gli azzurri invece in sette occasioni (nove pareggi).

IMPEGNI DA SCUDETTO: MILAN-FIORENTINA E UDINESE-INTER

Contemporaneamente il Milan attende la Fiorentina: i viola dopo aver trionfato 4-3 il 20 novembre 2021 potrebbero aggiudicarsi entrambi gli scontri diretti di Serie A per la prima volta dal 2000/2001. Alle 18,00 l’Inter fa visita all’Udinese: i nerazzurri hanno vinto sei delle ultime otto partite di campionato contro i bianconeri (due pareggi) e in sette occasioni non hanno subito gol, l’ultimo successo friulano è datato 16 dicembre 2017 (3-1 a San Siro).

Alle 20,45 la Roma ospita il Bologna: i rossoblù hanno trionfato 1-0 il primo dicembre 2021 ma non ottengono due successi con i capitolini in uno stesso torneo dal 1966/1967. Chiude la 35° giornata il match Atalanta-Salernitana lunedì 2 maggio alle 20,45: i nerazzurri si sono aggiudicati le ultime otto gare disputate contro formazioni neopromosse in A segnando almeno tre reti in sei di queste, per i bergamaschi si tratta già di una striscia record con compagini provenienti dalla Serie B nel massimo campionato.