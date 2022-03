Serie A 2021/2022, oggi e un anno fa: la classifica a confronto dopo 30 giornate

Le classifiche a confronto della Serie A tra la stagione 2020/2021 e la stagione 2021/2022, dopo le prime 30 giornate. Nuovo turno che va in archivio e tocca ora alla sosta per le Nazionali: prima, però, è tempo per fare i bilanci del caso, mettendo a confronto le prime trenta giornate della scorsa annata e quelle giocate quest’anno. Diverse squadre hanno guadagnato punti, altre invece ne hanno persi. Ecco allora il confronto.

CLASSIFICHE A CONFRONTO DOPO 30 GIORNATE

Milan 66 punti (+3)

Napoli 63 (+4)

Inter 60 (-14)*

Juventus 59 (-3)

Roma 51 (-3)

Atalanta 51 (-10)*

Lazio 49 (-7)*

Fiorentina 47 (+17)*

Sassuolo 43 (=)

Hellas Verona 42 (+1)

Torino 35 (+7)*

Bologna 33 (-1)*

Empoli 33 (in Serie B)

Udinese 30 (-3)**

Spezia 29 (-3)

Sampdoria 29 (-7)

Cagliari 25 (+3)

Venezia 22 (in Serie B)*

Genoa 22 (-10)

Salernitana 16 (in Serie B)**

*Una partita in meno

**Due partite in meno