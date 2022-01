Serie A 2021/2022: le statistiche della 23esima giornata

by Fulvio Mazza

Massimiliano Allegri - Foto Antonio Fraioli

Venerdì 21 gennaio alle 20,45 la partita Verona-Bologna apre la 23° giornata di Serie A: i gialloblù non vincono in campionato contro i rossoblù dal 4 aprile 2016 (1-0 al Dall’Ara), da allora quattro successi per i felsinei (tra i quali il trionfo del 13 settembre 2021) e tre pareggi.

Sabato 22 gennaio alle 15,00 il Genoa ospita l’Udinese: i bianconeri non perdono contro i rossoblù nel torneo dal 21 febbraio 2016 (2-1 in questo stadio), a questa sconfitta infatti sono seguite sei vittorie e cinque pareggi, la squadra di Cioffi non ha fatto meglio con una singola avversaria nella competizione (11 partite di imbattibilità anche contro il Cagliari tra il 1981 e il 1995). Esordio sulla panchina del grifone di Alexander Blessin che sostituisce l’esonerato Shevchenko, alle 18,00 l’Inter riceve il Venezia: i lagunari si sono aggiudicati sei delle 25 partite di Serie A giocate con i nerazzurri (sei pareggi, 13 k.o), la formazione di Paolo Zanetti ha collezionato più successi in campionato solo contro la Fiorentina (10 trionfi). Alle 20,45 la Lazio attende l’Atalanta: i nerazzurri hanno segnato in tutte le ultime 11 gare nel torneo con i biancocelesti (tre vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte), è la migliore striscia per i bergamaschi contro i capitolini nella competizione. Gli uomini di Sarri hanno una serie aperta di match senza clean sheet più lunga solo contro la Juventus (18 partite), arbitra Sozza.

Domenica 23 gennaio alle 12,30 la Fiorentina fa visita al Cagliari: i rossoblù non sono riusciti a centrare la porta negli ultimi quattro confronti di Serie A con i viola, per la compagine sarda è la striscia aperta più lunga di gare senza gol contro una singola avversaria in campionato. Alle 15,00 derby campano Napoli-Salernitana: gli azzurri sono imbattuti nel torneo contro i granata grazie a due pareggi ottenuti nella stagione 1947/1948 e un successo per 1-0 maturato il 31 ottobre 2021. Contemporaneamente derby ligure Spezia-Sampdoria: nelle tre stracittadine giocate nella competizione il bilancio è di un trionfo a testa e un pareggio, entrambe le squadre inoltre hanno sempre segnato (10 reti nel complesso, 3,3 gol in media a match). Ritorno sulla panchina blucerchiata di Marco Giampaolo che sostituisce l’esonerato D’Aversa. Il Torino ospita il Sassuolo: i granata hanno perso solo una delle ultime 11 partite di Serie A contro i neroverdi (sei vittorie e quattro pareggi) vincendo le due più recenti, la squadra di Juric però non ha mai inanellato tre successi consecutivi con la formazione di Dionisi in campionato. Alle 18,00 l’Empoli riceve la Roma: gli azzurri hanno perso 19 delle 27 gare contro i giallorossi nel torneo (tre trionfi e cinque pareggi), solo con l’Inter la formazione di Andreazzoli registra più sconfitte nella competizione (21 k.o). Chiude la 23° giornata il big match Milan-Juventus alle 20,45: la compagine rossonera è sia la squadra che ha battuto più volte i bianconeri in Serie A (51 volte), sia la formazione contro cui la “Vecchia Signora” ha pareggiato più partite in campionato (55), completano 67 vittorie per Kean e compagni in 173 scontri diretti nel torneo. Arbitra Orsato, il 19 settembre 2021 la sfida è finita 1-1.