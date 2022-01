Serie A 2021/2022, i diffidati a rischio squalifica

by Giorgio Billone

Foto Antonio Fraioli

Ecco i diffidati della Serie A 2021/2022 aggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi propone la lista costantemente aggiornata dei giocatori che, a cause delle ripetute ammonizioni collezionate, sono entrati in diffida e dunque a rischi squalifica in vista della prossima partita qualora dovessero rimediare un nuovo cartellino giallo. Ricordiamo che si entra in diffida per la prima volta al raggiungimento del quarto cartellino giallo, e che al quinto si sconta un turno di stop. Di seguito il listone sempre aggiornato.

I DIFFIDATI DOPO LA VENTIDUESIMA GIORNATA

Atalanta: Demiral, De Roon

Bologna: Medel, Hickey, Svanberg, De Silvestri, Theate

Cagliari: Strootman, Joao Pedro, Deiola

Empoli: Zurkowski, Marchizza, Ismajli

Fiorentina: Bonaventura, Odriozola, Milenkovic

Genoa: –

Inter: Lautaro Martinez, Vidal, Brozovic

Juventus: Danilo, Locatelli, Bernardeschi

Lazio: Luiz Felipe, Marusic, Luis Alberto

Milan: Theo Hernandez

Napoli: Anguissa, Demme

Roma: –

Salernitana: Bonazzoli

Sampdoria: Beresynski, Murru

Sassuolo: Chiriches, Raspadori, Rogerio, Ferrari

Spezia: Manaj

Torino: Aina, Buongiorno, Bremer, Lukic

Udinese: Walace, Deulofeu

Venezia: Heymans, Aramu, Ceccaroni

Verona: Faraoni, Simeone, Casale, Veloso, Ilic