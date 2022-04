Serie A 2021/2022, anticipi e posticipi fino alla 37a giornata: Milan-Atalanta domenica alle 18

La Lega Calcio ha comunicato gli anticipi e i posticipi dalla trentacinquesima alla trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022, dunque dalla sedicesima alla diciottesima del girone di ritorno. Spicca Milan-Atalanta, programmata per le ore 18.00 di domenica 15 maggio. I rossoneri giocheranno due volte su tre prima dell’Inter, diretta concorrente per lo scudetto. Andiamo a scoprire allora il palinsesto completo di questi tre turni cruciali per i vari obiettivi delle venti squadre.

TRENTACINQUESIMA GIORNATA

Sabato 30 aprile

ore 15 Cagliari-Verona

ore 15 Napoli-Sassuolo

ore 18 Sampdoria-Genoa

ore 20.45 Spezia-Lazio

Domenica 1 maggio

ore 12.30 Juventus-Venezia

ore 15.00 Empoli-Torino

ore 15.00 Milan-Fiorentina

ore 18.00 Udinese-Inter

ore 20.45 Roma-Bologna

Lunedì 2 maggio

ore 20.45 Atalanta-Salernitana

TRENTASEIESIMA GIORNATA

Venerdì 6 maggio

ore 18.45 Inter-Empoli

ore 21 Genoa-Juventus

Sabato 7 maggio

ore 15 Torino-Napoli

ore 18 Sassuolo-Udinese

ore 20.45 Lazio-Sampdoria

Domenica 8 maggio

ore 12.30 Spezia-Atalanta

ore 15.00 Venezia-Bologna

ore 18.00 Salernitana-Cagliari

ore 20.45 Verona-Milan

Lunedì 9 maggio

ore 20.45 Fiorentina-Roma

TRENTASETTESIMA GIORNATA

Sabato 14 maggio

ore 15 Empoli-Salernitana

ore 18 Verona-Torino

ore 18 Udinese-Spezia

ore 20.45 Roma-Venezia

Domenica 15 maggio

ore 12.30 Bologna-Sassuolo

ore 15.00 Napoli-Genoa

ore 18.00 Milan-Atalanta

ore 20.45 Cagliari-Inter

Lunedì 16 maggio

ore 18.30 Sampdoria-Fiorentina

ore 20.45 Juventus-Lazio