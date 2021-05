Serie A 2020/2021, statistiche ultima giornata: maledizione Milan contro l’Atalanta

by Fulvio Mazza

Gian Piero Gasperini - Foto Antonio Fraioli

Ultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, le cinque partite più importanti del turno si giocheranno domenica 23 maggio alle 20,45: le gare come noto valgono per le zone Champions League, Europa League e Conference League. L’Atalanta ospita il Milan: i rossoneri hanno vinto solo uno degli ultimi 11 match nel torneo contro i nerazzurri (sei pareggi e quattro sconfitte), il 16 febbraio 2019 successo per 3-1 nell’ex stadio Atleti Azzurri d’Italia. La squadra di Gasperini invece ha trionfato 5-0 con il Diavolo su questo campo il 22 dicembre 2019, solo una volta nella loro storia i bergamaschi si sono aggiudicati due incontri casalinghi consecutivi nella competizione contro Rebic e compagni (tra il 2006 e il 2008).

Arbitra Mariani, la Juventus fa visita al Bologna: i bianconeri hanno vinto tutti gli ultimi nove incroci in Serie A contro i rossoblù, è la loro migliore striscia di vittorie di fila in corso considerando tutte le formazioni attualmente nel massimo campionato. Dirige Valeri, il Napoli riceve il Verona: nelle ultime 21 sfide tra le due compagini nel torneo 17 successi azzurri e quattro trionfi gialloblù. Arbitra Chiffi, il Sassuolo attende la Lazio: i neroverdi hanno perso nove partite nella competizione contro i biancocelesti (tre vittorie ed altrettanti pareggi), solo con la Juventus hanno registrato più sconfitte in Serie A (12). Arbitra Prontera, la Roma fa visita allo Spezia: i giallorossi sono rimasti imbattuti in sette delle ultime otto trasferte giocate contro squadre liguri in campionato (tre successi e quattro pareggi),ma i capitolini hanno perso 2-0 al Ferraris con la Sampdoria il 2 maggio scorso. Dirige Pezzuto, sempre alle 20,45 si disputa anche la gara Torino-Benevento.

Domenica 23 maggio alle 15,00 l’Inter ospita l’Udinese: i giocatori nerazzurri verranno premiati sul campo e festeggeranno con i propri tifosi, sabato 22 maggio alle 20,45 invece si giocheranno i match Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma. Ultima partita di Claudio Ranieri sulla panchina blucerchiata.