Serie A 2020/2021, statistiche trentaquattresima giornata: incubo Atalanta per il Sassuolo

by Fulvio Mazza

Gian Piero Gasperini, Atalanta - Foto Antonio Fraioli

La 34° giornata di Serie A comincia sabato primo maggio alle 15,00 con la partita Verona-Spezia: i gialloblù hanno perso solo una delle ultime nove gare giocate contro gli aquilotti tra massimo campionato, Serie B e Coppa Italia (0-1 in questo stadio il 4 aprile 2017 nel torneo cadetto), per il resto gli scaligeri hanno ottenuto sei vittorie e due pareggi. Alle 18,00 l’Inter fa visita al Crotone: i nerazzurri hanno segnato 13 gol in cinque match contro i rossoblù nella competizione con una media di 2,6 reti a partita, il bilancio registra tre successi per la squadra di Antonio Conte, un pareggio e un trionfo degli Squali. Alle 20,45 il Milan ospita il Benevento: una vittoria a testa e un pareggio nei tre precedenti in Serie A tra le due formazioni.

Domenica 2 maggio alle 12,30 la Lazio riceve il Genoa: dopo essersi aggiudicati otto partite consecutive in campionato contro i biancocelesti tra il 2011 e il 2015, i rossoblù hanno ottenuto solo due successi nelle successive undici gare con i capitolini (tre pareggi e sei sconfitte). Alle 15,00 il Bologna attende la Fiorentina: l’ultimo trionfo di Sansone e compagni nel torneo contro i viola è datato 26 febbraio 2013 (2-1 in questo stadio), da allora i felsinei hanno segnato quattro gol in 13 match con i gigliati (cinque pareggi e otto k.o). Contemporaneamente si disputa la partita Napoli-Cagliari: negli ultimi 10 confronti di Serie A contro i sardi gli azzurri hanno ottenuto nove vittorie e una sconfitta (0-1 il 25 settembre 2019). L’Atalanta fa visita al Sassuolo: i nerazzurri si sono aggiudicati le ultime sette partite di campionato contro i neroverdi, non hanno mai ottenuto più vittorie consecutive con una singola avversaria nel torneo.

Alle 18,00 l’Udinese ospita la Juventus: Chiesa e compagni si sono aggiudicati sei delle ultime sette gare di Serie A contro i friulani, il 23 luglio 2020 in questo stadio la “Vecchia Signora” ha perso 2-1. Se non dovesse arrivare un risultato positivo Andrea Pirlo potrebbe finire anticipatamente la sua avventura. Alle 20,45 la Roma, dopo il tracollo in Europa League, fa visita alla Sampdoria: i giallorossi sono imbattuti da cinque match di campionato contro i blucerchiati con quattro successi e un pareggio, lo stesso numero di trionfi che avevano registrato nei precedenti 12 scontri diretti. Chiude la 34° giornata la partita Torino-Parma lunedì 3 maggio alle 20,45: perfetto equilibrio nelle ultime nove gare di Serie A tra le due compagini con tre vittorie a testa e tre pareggi.