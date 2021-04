Sei giornate alla fine del campionato: ma Lazio-Torino non ha ancora una data

by Matteo Di Gangi

La curva vuota dello stadio Olimpico di Roma - Foto Antonio Fraioli

Il campionato è all’ultimo miglio, ma rischia di essere incompleto. A sei giornate dal termine della stagione più incredibile degli ultimi anni, una partita non ha ancora una data: ed è Lazio-Torino. E non è un dettaglio da poco visto che entrambe le squadre si giocano tanto rispettivamente per la qualificazione in Champions League e per la corsa salvezza.

LA CRONISTORIA – Lo scorso 2 marzo il match dello stadio Olimpico non si giocò. Il Torino infatti, alle prese con un focolaio Covid, era stato messo in quarantena dall’Asl e impossibilitato a viaggiare a Roma per giocare regolarmente il match. La Lega decise di non rinviare l’incontro e il giudice sportivo diede ragione al Torino, riconoscendo la causa di forza maggiore. Poi i ricorsi della Lazio, prima alla Corte d’Appello Federale (respinto) e adesso al Collegio di Garanzia dello Sport.

IL RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA – L’ultimo grado della giustizia sportiva, nei giorni scorsi, ha annunciato di aver ricevuto il ricorso del club biancoceleste ma ancora non c’è una data nel quale verrà discusso (probabilmente nella prima settimana di maggio) e il verdetto orienterà in maniera definitiva la Lega di Serie A: se, come sembra, il ricorso della Lazio verrà respinto, il match si dovrà giocare. Se invece, ma appare improbabile, verrà accolto allora arriverà il 3-0 a tavolino. Sì, giocare: ma quando?

IL CALENDARIO – Visto che il ricorso, con tutta probabilità, sarà dibattuto nella prima settimana di maggio c’è una sola data nel quale si possa recuperare la partita: ed è mercoledì 19 maggio, a cavallo tra la penultima e l’ultima giornata di campionato. Questo perché 9-12-16 maggio si disputano tre turni di campionato, con tanto di ultimo turno infrasettimanale e dunque non ci sarebbe una data utile per recuperare la partita. Una situazione più unica che rara che di certo mina anche la regolarità del campionato: giocare Lazio-Torino qualche settimana prima, con i granata in piena corsa salvezza o viceversa con la Lazio in piena corsa Champions, è una cosa, mentre giocare il match con una delle due squadre hanno già raggiunto il proprio obiettivo o comunque sono fuori dai giochi potrebbe favorire l’altra e soprattutto non sarebbe equo nei confronti delle altre squadre. E invece è l’unica chance per terminare questo pazzo campionato: mercoledì 19 maggio, ultima data utile per il recupero prima dell’ultima giornata. Sperando non diluvi su un campionato già martoriato.