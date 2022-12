Sassuolo, vittoria in rimonta nel test col Marsiglia: la decide Thorstvedt, in gol Berardi e Pinamonti

Vittoria in rimonta in amichevole contro il Marsiglia per il Sassuolo, che oltre per il punteggio può essere soddisfatto anche per come ha giocato alla pari contro una squadra di caratura superiore. I neroverdi, che a Marbella hanno ulteriormente messo minuti sulle gambe in vista della ripresa del campionato fra tre settimane, sono passati sotto per effetto del gol di Sanchez e hanno trovato il pareggio con Berardi, finalmente recuperato del tutto. Payet ha segnato nel secondo tempo la rete del nuovo sorpasso, Pinamonti il nuovo pari, quindi nel recupero il sigillo di Thorstvedt.

Pronti via nel primo tempo e Sanchez gela Consigli: gol dopo otto minuti per l’ex Inter, che sblocca subito il test spagnolo e porta avanti l’OM. I ragazzi di Dionisi reagiscono bene e sfiorano il gol in due occasioni, prima con Laurentié e poi con Frattesi che trova la gran risposta di Pau Lopez, quest’ultimo però non può nulla al 26′ sulla conclusione di Berardi che firma il pareggio. Il capitano che ha saltato di fatto tutta la prima parte di stagione per infortunio, sarà l’uomo in più da gennaio. Nella ripresa gli emiliani tornano sotto con il gol di Payet che riporta in vantaggio i francesi, al 65′ il nuovo pareggio neroverde targato Pinamonti. Sembra tutto apparecchiato per un buon pari, ma nel recupero arriva la rete di Thorstvedt che regala una gran gioia ai suoi.