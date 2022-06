Sassuolo, tre amichevoli nei ritiro di Vipiteno: Real Vicenza, Jablonec e Sudtirol

by Davide Triolo

Alessio Dionisi - Foto LiveMedia/Gianluca Ricci

Il Sassuolo, in tutti i suoi componenti disponibili, si trova nel ritiro estivo di Vipiteno-Racines, in territorio altoatesino. Sino al 22 luglio, i neroverdi disputeranno ben tre amichevoli nel contesto del Trentino-Alto Adige, presso il Centro Sportivo del posto e agli ordini di Alessio Dionisi; il tecnico assisterà infatti ai confronti con Real Vicenza, Jablonec e Sudtirol, rispettivamente in occasione delle date 10-16-21 luglio. Oltre i test menzionati, in programma anche una sfida in famiglia con la Primavera; tutti match utili al tecnico del Sassuolo per valutare i progressi dei suoi ragazzi nel corso degli allenamenti recentemente messi in pratica. Gli emiliani corrono per ripartire al meglio nel contesto della nuova stagione, dopo aver ben figurato, soprattutto in trasferta, nell’ultima edizione della Serie A.