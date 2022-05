Sassuolo-Milan, Sala: “Per Maxischermo deve essere Milan a fare richiesta”

by Matteo Di Gangi

“Il maxischermo per l’ultima di scudetto del Milan contro il Sassuolo in piazza Città di Lombardia come ha proposto il presidente Attilio Fontana? “Per me andrebbe bene, la proposta è buona. Poi è chiaro che l’autorizzazione gliela dà la Questura, però potrebbe essere una location assolutamente adeguata”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un punto stampa alla Gam per la presentazione del nuovo allestimento del Quarto Stato. “Il problema vero – ha aggiunto – è che per fare le cose bisogna richiederle e deve farlo il Milan. L’ho spigato a Scaroni, se il Milan lo richiede posso dare senz’altro una mano per questo maxischermo”. A chi gli chiede se in vista dell’ultima di campionato, con la festa scudetto e le impalcature del concerto di Radio Italia ancora montate in piazza Duomo, è preoccupato per eventuali tensioni, risponde: “Non credo, in questo momento la situazione è abbastanza tranquilla, vedo più un problema organizzativo che di sicurezza”.

E a proposito di chi tra Inter e Milan si aggiudicherà lo scudetto, fuor di battuta dice: “Il fatto che ci sia una squadra che vince la Coppa Italia e una lo scudetto non è male per la città”. Anzi, rimarca “il fatto di avere due squadre in Champions League e avere partite che richiamano i turisti è una cosa molto molto buona per la città e per gli alberghi. Ripeto: c’è rivalità” conclude, da tifoso, “ma meglio il Milan che un’altra squadra” non di Milano.