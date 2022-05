Sassuolo-Milan, nessun maxischermo in Piazza Lombardia: proposta non accolta

by Davide Triolo

La Curva Sud dei tifosi del Milan - Foto Marti

Attilio Fontana aveva proposto la presenza di un maxischermo in Piazza Lombardia, a Milano, al fine di permettere la fruizione di Sassuolo-Milan a tutti i tifosi rossoneri. La Regione ha quindi pensato di poter concedere la piazza in questione per un motivo d’intrattenimento e festa, contenendo peraltro la dispersione di tifosi per l’eventuale conquista dello Scudetto da parte del Diavolo. Milan e Dazn, però, non hanno avanzato alcuna richiesta in merito alla Prefettura e quindi la possibilità è andata spegnendosi nel corso del tempo. Alla vigilia della fondamentale partita in quel di Reggio Emilia, nessuna possibilità che i tifosi del Milan possano seguire la sfida contro il Sassuolo usufruendo di un maxischermo a Milano. Seguiranno aggiornamenti sulla questione, se necessari rispetto a questa fase di stallo.