Sassuolo-Milan, Fontana: “Maxischermo? Piazza Città di Lombardia è a disposizione”

by Enrico Ricciulli

Duomo Milano - Foto Stefano Panichi

Attilio Fontana si è affidato al suo profilo Facebook per commentare la volata Scudetto in corso tra Milan ed Inter. I tifosi rossoneri hanno chiesto un maxischermo per seguire l’ultima giornata di campionato contro il Sassuolo. Queste le parole del presidente lombardo: “Ho saputo che il Milan cerca una piazza a Milano per trasmettere la partita con il Sassuolo. Da presidente dei lombardi, oltre che da tifoso milanista, metto a disposizione Piazza Città di Lombardia, qualora la società e le istituzioni competenti la ritenessero adeguata alla proiezione”.