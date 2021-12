Sassuolo-Lazio, Dionisi: “Partiamo sfavoriti, ma possiamo giocarcela”

by Antonio Sepe

Alessio Dionisi - Credits:FIGC

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio: “Affrontiamo una grande squadra guidata da un top allenatore. Verranno qui per batterci e noi faremo lo stesso, sarà una sfida da giocare. Sulla carta siamo sfavoriti, ma siamo pronti a dire la nostra. I nostri avversari tenteranno di fare la partita e ciò potrà permetterci di creare occasioni da gol. Tuttavia dovremo essere bravi anche in fase difensiva. Dobbiamo dimostrare di essere quelli del secondo tempo di Spezia, quando abbiamo recuperato due gol di svantaggio. Ad oggi, però, siamo anche quelli del primo tempo; dobbiamo fare una grande partita sin dall’inizio“.

“Sarri ha cambiato la fisionomia della Lazio, sia nell’impostazione che nel sistema di gioco. E’ un allenatore con un curriculum importante ed una grande carriera. Entrambi siamo toscani, ma non so dire se ci sia o meno qualcosa di lui nel mio calcio – ha aggiunto Dionisi, che poi si è soffermato sui singoli – Boga sta meglio, ma non ho ancora deciso se partirà dall’inizio. Djuricic domani non ci sarà. Sta lavorando a parte, ma spero di averlo a partire dalla prossima perché è un giocatore importante per noi. Traore ha grandi mezzi e può dimostrare tanto. Quest’anno sta trovando un po’ di continuità, ma alterna allenamenti positivi e negativi. Deve essere lui il primo a credere nelle sue potenzialità“.

Infine, l’allenatore dei neroverdi ha fatto un bilancio di questa prima parte di stagione: “Ad oggi sono piuttosto soddisfatto del percorso. Avremmo potuto fare di più, ma la prima riga la tireremo alla sosta. Abbiamo ottenuto dei risultati inaspettati, ma ciò che conta è trovare continuità. Dobbiamo provare a muovere la classifica, che è sempre qualcosa di positivo“.