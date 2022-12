Sassuolo-Inter 0-1, Acerbi: “La nostra miglior partita in questo mese. Futuro? Spero di restare”

“E’ stata una gara vera che ci ha permesso di mettere minuti nelle gambe, sicuramente la nostra miglior partita in questo mese“. Così Francesco Acerbi ai microfoni di Sky Sport dopo l’amichevole Sassuolo-Inter. Il difensore dei nerazzurri ha poi parlato del suo futuro: “Se ne parlerà più avanti. Per adesso penso a dare il 100% per aiutare la squadra. Mi piacerebbe restare qui, ma se così non fosse sarà stato un piacere“.

“Contro il Napoli servirà brillantezza e la testa sgombra, ma anche la consapevolezza che si tratta di un’opportunità significativa – ha aggiunto Acerbi, che ha infine parlato dei suoi compagni di squadra – Handanovic è stato ed è un riferimento all’Inter. Anche quando non gioca è un leader, ha sempre una buona parola per tutti e mi auguro resti. Skriniar è sereno. Spero che rimanga anche lui, ma gli augurerò buona fortuna a prescindere dalla sua decisione“.